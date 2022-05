Nur Monate nach Supermarkt-Raub überfiel ein Iraker eine Taxilenkerin: Prozess in Salzburg

Erst im April 2021 war er vorzeitig aus einer eigentlich 27-monatigen Haftstrafe entlassen worden, weil er Ende 2019 mit einem Landsmann einen Supermarkt in Salzburg-Lehen überfallen hatte. Wirkung zeigte die damalige Raubverurteilung keine: Sechs Monate nach der bedingten Entlassung, konkret am 20. Oktober 2021, verübte ein inzwischen 22-jähriger Iraker laut (neuerlicher) Anklage dann sogar einen schweren, weil bewaffneten Raubüberfall.

Demnach stieg der junge Iraker nach intensivem Besuch eines Nachtclubs in der Stadt Salzburg am frühen Morgen des 20. Oktober ins Auto einer 53-jährigen Taxifahrerin. Erst ließ er sich Richtung Flughafen fahren, von dort aber dann Richtung Hauptbahnhof. In Itzling ließ der einschlägig Vorbestrafte die Taxifahrerin schließlich anhalten, zückte den Ermittlungen zufolge plötzlich ein Messer, richtete es gegen die Frau und verlangte Geld. Letztlich entriss er ihr die Geldtasche mit 220 Euro in bar sowie Taxigutscheinen. Über eine DNA-Spur wurde er ausgeforscht.

Im heurigen Februar, zum Auftakt des Schöffenprozesses am Landesgericht wegen schweren Raubes, behauptete der Angeklagte, dass er sich an die damalige Taxifahrt so gut wie nicht mehr erinnern könne. Angeblicher Grund: Er habe in den Stunden zuvor enorme Mengen an Wein, Schnaps und Champagner getrunken und zudem auch noch etliches an Marihuana und auch Kokain konsumiert: "Ich hatte einige Stunden ein Blackout. Ich bin erst zu Mittag in dem Wohnhaus, in dem mein Vater lebt, aufgewacht", so der Iraker. Sein Verteidiger betonte, der Angeklagte habe die Tat in einem die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Vollrauschzustand verübt; demgegenüber beteuerte die Taxilenkerin (Opferanwalt: Stefan Launsky) jedoch, dass der Angeklagte damals "augenscheinlich nicht betrunken" gewesen sei.

Am Montag, in der Prozessfortsetzung, wurde der 22-Jährige nun anklagekonform schuldig erkannt. Das angesichts einer Strafdrohung von bis zu 15 Jahren doch milde Urteil: Dreieinhalb Jahre Haft. Der Iraker nahm es an, es ist aber noch nicht rechtskräftig, weil der Staatsanwalt vorerst keine Erklärung abgab.