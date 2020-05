Nur noch zwölf Menschen in Salzburg mit Corona infiziert

Stetiger Rückgang in allen Bezirken: Neun der 119 Gemeinden betroffen - Lungau und Stadt Salzburg sind aktuell corona-frei.

Im Bundesland Salzburg sind Donnerstagfrüh nur noch zwölf Menschen mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Der stetige Rückgang der aktuell Infizierten zeigt sich in allen Bezirken: Mittlerweile sind nur noch neun der 119 Gemeinden betroffen. Der Lungau und die Landeshauptstadt waren Donnerstagfrüh offiziell corona-frei.

Nach zwei Wochen ohne eine einzige bestätigte Neuinfektion wurden seit Dienstag immerhin vier neue Fälle registriert. 1.189 Menschen gelten in Salzburg als genesen, 38 sind in Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen verstorben. Insgesamt sind bislang in Salzburg 31.250 Tests durchgeführt geworden.

Quelle: APA