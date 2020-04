Nußdorf: Alkoholisierter Lenker prallte mit seinem Auto gegen zwei Bäume

Sonntag kurz vor Mitternacht ereignete sich auf der Göminger Landesstraße ein schwerer Unfall.

Ein 22-jähriger Lenker war von Nußdorf kommend in Richtung Oberndorf unterwegs. Dabei kam er nach einer Aussendung der Polizei mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Der Wagen rammte mehrere Straßenpflöcke und eine Leitschiene. In weiterer Folge verlor der Lenker die Kontrolle über das Auto, schlitterte in eine angrenzende Wiese und prallte gegen zwei Bäume. Das Fahrzeug kam dabei auf dem Dach zu liegen.

Der 22-Jährige kam ersten Informationen nach mit leichten Verletzungen davon. Der Alkotest ergab 1,54 Promille. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.

Quelle: SN