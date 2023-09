Nußdorf: Zwei Männer überfielen Taxifahrer und bedrohten ihn mit Klappmesser

Zwei Deutsche wollten ein Taxi stehlen, um es im Ausland zu verkaufen. Die Beschuldigten konnten am Tatort im Flachgau festgenommen werden.

Zwei deutsche Staatsbürger - ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger - versuchten am Freitag gegen 18 Uhr einen Pkw zu rauben. Die beiden Beschuldigten stiegen in das Taxifahrzeug eines 54-jährigen Flachgauers und dirigierten ihr Opfer in einen abgelegenen Wald nahe Weitwörth im Gemeindegebiet Nußdorf am Haunsberg (Flachgau). Dort stiegen sie unter einem Vorwand aus dem Fahrzeug. Dan stieß der 18-Jährige den Taxifahrer auf den Boden und bedrohte ihn mit einem Klappmesser. Der 20-Jährige, der die Tat ursprünglich geplant haben soll, bekam plötzlich Gewissensbisse und überredete schließlich seinen Komplizen erfolgreich, den Raubversuch zu beenden. Das Opfer konnte selbst die Polizei über Notruf verständigen. Beim Eintreffen am Tatort ließen sich die beiden Täter vor Ort festnehmen. Die beiden gaben an, sie hätten das geraubte Auto ins Ausland überstellen und verkaufen wollen. Das Opfer blieb unverletzt. Die beiden Deutschen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg überstellt.