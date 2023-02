Nutzungsfrage um Ekel-Garage am Bahnhof

Gemeinderat fordert Bewohnerservice für Stadtteil und Mietwohnungen ins alte Cineplexx-Gebäude.

Was passiert mit dem alten Cineplexx-Gebäude samt Ekel-Garage im Salzburger Bahnhofsviertel? Seit Monaten machen SP-Stadträtin Anja Hagenauer und SP-Gemeinderat Vincent Pultar auf die katastrophalen Zustände in der Parkgarage aufmerksam. Tote Vögel, Exkremente, Müll und Drogenutensilien - "es ist wirklich mehr als nur ekelhaft", nehmen die beiden Bürgermeister Harald Preuner und sein Amt für öffentliche Ordnung in die Pflicht.

"Die Ermittlungen vor Ort haben zwar die behaupteten Verunreinigungen bestätigt, allerdings auch ergeben, dass der betroffene Gebäudeteil ausschließlich gewerblich genutzt ...