O-Busfahrer in Salzburg Kopfstoß versetzt: Acht Monate bedingt

Ein 40-jähriger Mopedfahrer, der am 1. Juni einen O-Busfahrer in Salzburg mit einem Kopfstoß leicht verletzt hat, ist am Dienstag bei einem Prozess wegen versuchter schwerer Körperverletzung zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Beschuldigte meinte, er habe den Chauffeur während einer hitzigen Auseinandersetzung nur "wegschubsen", ihn aber nicht verletzen wollen.

SN/robert ratzer Symbolbild.