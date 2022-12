Obdachlosigkeit in Salzburg: "Zivilcourage zu zeigen ist schon eine Hilfe"

Obdachlosigkeit entsteht selten freiwillig. Fast immer stecken Schicksalsschläge dahinter.

Hilfsangebote für Obdachlose gibt es in der Stadt unterschiedliche, so auch durch das VinziDach - Housing First Salzburg. Bettina Neumayer ist die Leiterin der Einrichtung und betreut nun schon seit acht Jahren Personen, die bereits länger obdachlos sind. In Kooperation mit der Stadt Salzburg vermitteln sie und ihr Team leistbaren Wohnraum. Durch laufende, sozialarbeiterische Betreuung hilft man Betroffen so auf ihrem Weg zurück ins System.

Redaktion: Durch unser funktionierendes Sozialsystem entsteht oft der Eindruck, dass Obdachlosigkeit bei uns kein Thema sei. Wie wird man plötzlich wohnungslos? Bettina Neumayr: Die Geschichten sind sehr unterschiedlich. In den seltensten Fällen entscheiden sich Personen bewusst für die Obdachlosigkeit. Viel öfter sind Schicksalsschläge wie Scheidungen, Trennungen, Todesfälle, Kündigungen oder Sucht dafür verantwortlich. Mit dem Thema Wohnen sind alle Themen im Leben verknüpft - so auch die Beziehungen, der Alltag und ähnliches.

Wie steht es um die Obdachlosigkeit in der Stadt Salzburg?Die Mietkosten in der Stadt beeinflussen die Situation gerade nicht positiv und auch die steigenden Energiepreise führen dazu, dass sich die Lage zuspitzt. In Verbindung mit Schicksalsschlägen sind hohe Wohnkosten umso kritischer. Nach persönlichem Empfinden kann ich sagen, dass die Nachfrage nach unserem Hilfsangebot in der letzten Zeit nicht abgenommen hat. Mittlerweile sind auch immer mehr junge Menschen von Obdachlosigkeit betroffen.

Bundeskanzler Karl Nehammer hat angekündigt, dass nun 50 Millionen Euro für Maßnahmen gegen Obdachlosigkeit eingesetzt werden sollen. Was erwarten Sie sich davon?Allgemein ist es begrüßenswert, dass die Mittel dafür bereitgestellt werden. Einrichtungen können zwar durch private Spenden finanziert werden, im Sozialbereich machen öffentliche Gelder jedoch vieles möglich. Ob die Maßnahme nun greift oder nicht, hängt davon ab, wie genau die Mittel eingesetzt werden. Wenn viel in Präventionsarbeit fließt, ist das grundsätzlich sehr hilfreich. Wichtig ist es aber auch, dass ebenso jene Einrichtungen gefördert werden, die bereits mit Obdachlosen zusammenarbeiten.

Welchen Weg gibt es hinaus aus der Obdachlosigkeit?Ganz wichtig ist: Hilfe suchen und annehmen. Je nach Situation gibt es unterschiedliche Hilfsangebote, die man in Anspruch nehmen kann. Unsere Zielgruppe sind Personen, die bereits seit mehr als einem Jahr obdachlos sind. Mit der Hilfesuche selbst geht jeder anders um. Obdachlosigkeit ist nicht selten ein schambehaftetes Thema, wodurch manche mit Rückzug reagieren können.

Viele andere suchen aber auch aktiv Unterstützung. Der erste Schritt ins System zurück ist eine eigene Wohnung. Genau dafür braucht es sozialarbeiterische Betreuung.

Wie kann man als Einzelperson helfen?

Statt an Obdachlosen vorbeizugehen, kann man Unterstützung anbieten. Einrichtungen wie das Kältetelefon sind bei solchen Fällen erreichbar und können Hilfe leisten. Im persönlichen Umfeld sollte man ebenso aufmerksam bleiben, wenn jemand die eigene Miete nicht bezahlen kann.

Natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung zu leisten. Mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und Zivilcourage zu zeigen ist aber eine große Unterstützung.