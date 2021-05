Oberalm: 17-Jährige mit Pkw gegen Hauswand geprallt - vier Verletzte

Eine Probeführerscheinbesitzerin schlitterte in Neualm bei Oberalm in einer Kurve mit ihrem Fahrzeug gegen eine Mauer. Die vier Insassen wurden verletzt.

Im Tennengau ist am Samstag gegen Mitternacht ein Auto ungebremst gegen eine Hausmauer geprallt. Laut Polizei wurden die vier Insassen leicht verletzt. Die Lenkerin, eine 17-jährige Probeführerscheinbesitzerin, gab gegenüber den Beamten an, sie sei mit rund 30 km/h unterwegs gewesen. Der Wagen war in Neualm bei Oberalm auf der regennassen Fahrbahn des Kastenhofwegs in einer Kurve geradeaus geschlittert und dann in die Betonmauer gekracht.

Die Lenkerin und ihre drei Freundinnen wurden zunächst von Helfern des Roten Kreuzes erstversorgt. Anschließend begaben sich die vier Frauen selbstständig in ein Spital zur Behandlung. Beim Wagen entstand ein Totalschaden.