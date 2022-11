Oberalm: Alkolenker fährt 20-Jährige auf dem Zebrastreifen nieder

Der 60-jährige Pucher übersah die junge Frau auf dem Zebrastreifen und verletzte sie schwer.

In Oberalm ereignete sich am frühen Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Autofahrer aus Puch übersah eine 20-jährige Frau, die die Halleiner Landesstraße auf einem Schutzweg überqueren wollte. Das Auto touchierte die Frau, die dadurch einige Meter nach vorne geschleudert und schwer verletzt wurde. Die junge Frau wurde vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Der Autolenker gab bei der Einvernahme durch die Polizei an, einiges an Alkohol getrunken zu haben. Der Alkotest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Dem Pucher wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.