Oberalm feiert 70 Jahre "Freiheitskampf"

Schon 1946 gab es erste "Unabhängigkeitsbestrebungen", ein "Ausgemeindungskomitee" beantragte beim Landtag, die Gemeindegrenzen von 1939 (damals noch bis an die Alm) wiederherzustellen. Bei der folgenden Haus-zu-Haus-Abstimmung waren 85 Prozent der damals 1607 Einwohner für die Ausgemeindung. Aber der Verfassungs- und Verwaltungsausschuss des Landtags sprach sich in einer Sitzung am 2. April 1947 klar dagegen aus, dem Antrag der Oberalmer wurde nicht stattgegeben. "Die Debatte war hochemotional", sagt Wintersteller. "Der Landtagsabgeordnete und damalige Kuchler Bürgermeister Johann Siller meinte, Oberalm habe Kirche, Schule, Friedhof, also alles, was eine eigene Gemeinde brauche. Darauf entgegnete der Halleiner Alt-Bürgermeister und Landtagskollege Anton Neumayr, ,Wenn in Oberalm alles vorhanden ist, was es braucht, rate ich dem Kollegen Siller, den Friedhof zu benützen, um dort seine Ausgemeindungsidee zu begraben.'"

Als es das Ausgemeindungskomitee 1950 noch einmal versuchte, diesmal über den ÖVP-Landtagsklub, reagierte die Stadtgemeinde mit zehn Seiten an Gegenargumenten - darunter die Notwendigkeit der tuberkulosegeplagten Halleiner Altstadtbevölkerung, ins sonnige Oberalm auszuweichen. Gleichzeitig legte sie eine Mindestforderung fest - ein drastisch verkleinertes Oberalmer Ortsgebiet in ungefähr den heutigen Grenzen. "Kurt Holztrattner als Oberalmer Vertreter bezeichnete das als Anmaßung und Gebietsschacherei", sagt Wintersteller.