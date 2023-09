Ein durchaus alltäglicher Einbruch, aber eine keineswegs alltägliche Spur dazu - damit ist nun die für Oberalm zuständige Polizeiinspektion befasst.

Ein unbekannter Täter hat nämlich in der Nacht auf Donnerstag die Tür eines Imbissstandes in Oberalm aufgebrochen. Neben einem Bargeldbetrag in Höhe von etwas mehr als 100 Euro wurde auch noch ein Handy gestohlen.

Der Täter hinterließ laut Polizeibericht eine handschriftliche Notiz, mit dem Vermerk, dass er Geld und Essen brauche. Die Ermittlungen laufen.