Oberalmer Fotostudio als bester Lehrbetrieb ausgezeichnet

Seine Lehrlinge sahnen seit Jahren Preise ab, nun wurde auch der Betrieb von Bernhard Moser selbst ausgezeichnet. Trotz guter Nachwuchsarbeit ist er aber immer auf der Suche nach guten Leuten.

"Nachwuchsfotografinnen unter den Besten Österreichs", "Ausgezeichnete Jungfotografinnen", "Lehrlingstalente ausgezeichnet": Die Mitarbeiterinnen von Bernhard Mosers Fotostudio in Oberalm waren in den vergangenen Jahren immer vorn dabei, wenn es um den Fotografennachwuchs im Land ging.

Mit mittlerweile zehn Mitarbeiter/-innen (plus vier in einer "Filiale" in Südtirol) gehört das Team zu den größten Fotoagenturen des Landes. Seit 2015 hat die Firma ihren Sitz in Oberalm. Beim "Best of Talent"-Bewerb wurde neben Lehrling Lisa-Yvonne Burck kürzlich nun auch Mosers Betrieb selbst ausgezeichnet - folgerichtig als bester Lehrlingsbetrieb Österreichs. Zwei Lehrlinge werden aktuell ausgebildet, seinen ehemaligen Lehrling Marla Pilz hat er mittlerweile als fixe Kraft übernommen.

Moser betont: "Wenn man nicht selbst ausbildet, wird man auch nie gute Leute bekommen und darf sich nicht wundern, warum diese am Markt fehlen."

Nichtsdestotrotz ist er immer auf der Suche nach guten Leuten, vermehrt auch nach Studierenden und Absolvent/-innen der FH Salzburg aus den Bereichen Grafik, Medien, Video: "Wir hätten gern Leute im Haus, auch als Selbstständige, mit denen wir uns gut ergänzen und Synergien teilen."

Denn zusätzlich zu seinem Schwerpunkt auf Werbe- und Produktfotografie (z. B. für Strabag, Lidl Österreich oder Esprit) bietet er mittlerweile auch die Produktion kurzer Videos an: "Wir haben bei Fotoshootings das Equipment vor Ort, der Tag ist ohnehin geplant, da kann man das perfekt kombinieren und die Kunden haben etwas Hochwertiges für ihre Website oder ihren Social-Media-Auftritt."