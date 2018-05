Oberalmer Recyclinghof soll alle Stückerln spielen

Die Gemeinde Oberalm will im Juni mit dem Neubau des Recyclinghofs beginnen. Die Projektleitung obliegt der Salzburg Wohnbau, die bereits mehrere derartige Bauvorhaben umgesetzt hat.

Geht alles nach Plan, fahren noch Ende Juni die Abrissbagger am Recyclinghof in Oberalm vor. Derzeit fehlt dazu noch der offizielle Auftrag an die Baufirma. Der soll in einer Gemeindevertretungssitzung am 24. Mai erfolgen. Weil es sich dabei nur noch um eine Formsache handeln dürfte, wurde bereits vergangene Woche der symbolische Spatenstich durchgeführt. "Der alte Recyclinghof ist über 20 Jahre alt und hat sich überholt. Heute muss anders getrennt werden", sagte Bürgermeister Gerald Dürnberger (SPÖ) im Rahmen des Spatenstichs.

Kann tatsächlich noch im Juni mit den Bauarbeiten begonnen werden, soll der neue Recyclinghof noch heuer übergeben werden. Die Projektleitung übernimmt die Salzburg Wohnbau, die bereits für den Neubau der Recyclinghöfe in Lamprechtshausen und St. Martin bei Lofer verantwortlich zeichnet.

Eine Premiere ist das Projekt für den Sieger des von der Gemeinde Oberalm ausgeschriebenen Architektenwettbewerbs, Georg Huber. Der Baustoff Holz spielt dabei eine zentrale Rolle. Auch zwei Garagen für den Bauhof sind vorgesehen. Weiters wird sich der neue Recyclinghof über zwei Ebenen erstrecken, sodass Abfälle von oben in die Container geworfen werden können. Als eine der ersten Gemeinden hatte Hallwang einen Recyclinghof mit zwei Ebenen. "Das hat sich hervorragend bewährt", sagt der frühere Hallwanger Bürgermeister und SWB-Aufsichtsrat Helmut Mödlhammer.

Während der Bauphase steht der Recyclinghof nicht zur Verfügung. "Die Oberalmer können in dieser Zeit ihren Müll nach Puch bringen", sagt Dürnberger. Gelegenheit, sich zu revanchieren, gibt es schon im nächsten Jahr: Da wird in Puch neu gebaut.