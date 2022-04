Oberfranke pachtet Hütte am Untersberg

Die Toni-Lenz-Hütte kennen sie nur von Bildern. Für das neue Wirtepaar Mario und Katharina Stumpf ist der Schritt eine Herzensangelegenheit.

Noch herrschen winterliche Verhältnisse rund um die 1450 Meter hoch liegende Toni-Lenz-Hütte auf der südöstlichen Seite des Untersbergs. Wenn die dem Verein für Höhlenkunde Schellenberg gehörende Hütte Mitte Mai wieder aufsperrt, dann wird dort ein neuer Pächter das Sagen haben: Mario Stumpf. Der 43-jährige Gastronom und Küchenmeister ist seit 18 Jahren selbstständig und führt mit seiner Frau Katharina Stumpf in Hof in Oberfranken an der nördlichen Grenze von Bayern das Restaurant "Zum Kreuzstein" sowie eine eigene Kochschule und einen Imbiss- ...