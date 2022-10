Oberndorf: 20 Rundwege verbinden viele Schönheiten "drent und herent"

Ein Salzburger Energieexperte macht als Autor Ausflüge in die Heimatkunde des Rupertiwinkels.

Eigentlich ist Rupert Haslinger als Salzburger Experte für Energiewirtschaft bekannt. Das Schreiben in Fachzeitschriften regte ihn an, auch heimatkundliche Themen zu bearbeiten. Nun hat der Autor eine Wanderbroschüre geschrieben: "Erlebniswandern rund um Laufen und Oberndorf" - auf bayerischer und Salzburger Seite, also "drent und herent".

"Die Idee dazu hat sich vor zwei Jahren ergeben", erzählt Haslinger, der auch redaktioneller Leiter und Herausgeber des Berchtesgadener Heimatkalenders ist. Aus den Beiträgen wurde "ein Buch mit 130 Seiten, das neben 20 ...