Oberndorf: Alkolenker prallte mit Pkw gegen Hausmauer

Ein 21-Jähriger prallte am Donnerstagabend in Oberndorf in einer Kurve ungebremst mit seinem Pkw in eine Hausmauer. Durch die Wucht des Aufpralls katapultierte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und rammte eine zweite Hausmauer auf der anderen Straßenseite.

SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCH