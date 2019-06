Oberndorf: Feuerwehr rettete Vater mit Kind aus der Salzach

Der Mann hatte mit seinem Sohn trotz Warnung die Hochwasser führende Salzach mit einem Schlauchboot befahren. Das Boot kenterte, als die Feuerwehr dort gerade eine Übung abhielt.

Mitglieder der Frewilligen Feuerwehr Oberndorf retteten am Donnerstagabend während einer Übung einen Vater mit seinem Sohn aus der Salzach. Die Retter waren während einer Übung auf die beiden Personen aufmerksam geworden. Der Mann war mit seinem Schlauchboot bei dem Flußbauwerk in Weitwörth unterwegs gewesen. Die Stelle sei sogar mit einem Motorboot schwierig zu befahren, beschreiben die Helfer die Situation in einem Bericht auf ihrer Website. Die Feuerwehrleute rieten dem Mann, das Bauwerk an Land zu umgehen - nicht zuletzt deshalb, weil die beiden keine Schwimmwesten trugen. Der Mann wollte sich aber nicht von seinem Vorhaben abbringen lassen. Die Feuerwehrleute postierten sich deshalb mit ihrem Boot unterhalb des Flussbauwerks.

Feuerwehr: "Wir retteten den beiden das Leben"

Das Boot kenterte tatsächlich, die beiden Männer konnten sich laut Feuerwehr nur mit Mühe über Wasser halten. Die Feuerwehrleute konnten Vater und Sohn an Bord ihres Bootes ziehen. Die Feuerwehr schreibt in ihrem Bericht, dass man den beiden Personen das Leben gerettet habe. "Nicht auszudenken, was passieren hätte können, wenn die beiden nicht zufällig auf die Feuerwehr treffen. Wohl hätte das gekenterte Schlauchboot so rasch gar niemand bemerkt, der Hilfe holen hätte können. Und es wäre diese dann ziemlich sicher auch erst zu spät eingetroffen." Die Situation sei auch deshalb so heikel gewesen, weil die Salzach derzeit sehr viel Wasser führe. Der mittlere Abfluss lag mehr als das doppelte über dem Durchschnitt.

Quelle: SN