Oberpinzgau: Neue Energie für verschlammte Felder

Rund 290 Hektar Wiesen werden im Oberpinzgau vom Maschinenring rekultiviert. Die PN waren bei Arbeiten in Bramberg mit dabei. Besonders bitter: Kurz darauf flutete die Salzach das Feld erneut.

Direkt an der Salzach haben Eva Maria und Christoph Schösser im Ortsteil Steinach ein fünf Hektar großes Feld gepachtet. Am Montag, dem 12. Juli, ging es dort an die Heuernte. Fünf Tage später wäre daran nicht mehr zu denken gewesen.

Das Hochwasser flutete einen Großteil des Feldes, der Schlamm türmte sich teils bis zu 80 Zentimeter hoch. "Etwa 3,5 Hektar sind intensiv betroffen und stark verschlammt gewesen, 1,5 Hektar leicht betroffen", erklärte Michael Fankhauser, Geschäftsführer vom Maschinenring Pinzgau, ...