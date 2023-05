Oberpinzgau: Schutzbauten nur in Tauerntälern möglich

Naturschützer sind dagegen und im Achental versperrten Grundeigentümer dem Land den Weg. Aber noch heuer soll eingereicht werden.

Die Temperaturen in der Höhe waren zum Glück niedrig. Deshalb richteten die starken Niederschläge der letzten Tage im Oberpinzgau keinen Schaden an. Aber angesichts der Flutbilder aus Italien und des beginnenden Sommers sei die Anspannung in der Region wieder groß, sagt Wolfgang Viertler, Bürgermeister von Mittersill und Obmann des Wasserverbands Salzach Oberpinzgau. "Es ist ein heißer und feuchter Sommer vorausgesagt. Unwetter sind jederzeit möglich." Und nach dem Hochwasser im Sommer 2021 weiß man, dass die Schutzbauten im Oberpinzgau an ihre ...