Obersalzberg: Aus der Bergidylle befahl Hitler den Überfall auf Polen

Der neue Leiter der Dokumentation Obersalzberg, Sven Keller, will den Täterort enger mit den Tatorten verknüpfen.

Diese Propagandafotos gingen um die Welt: Der private Adolf Hitler, der vom Obersalzberg in die Alpen blickt und Kinderköpfe tätschelt - die perfekt inszenierte Idylle. "Unsere Aufgabe ist es, solche Bilder gezielt zu dekonstruieren", sagt Sven Keller. Der 41-jährige Historiker arbeitet seit 2015 für die Dokumentation Obersalzberg in Berchtesgaden. Am 1. Juni übernimmt er die Leitung von Axel Drecoll, und das in einer spannenden Phase. Das Museum wird seit mehr als einem Jahr umgebaut. Der Freistaat Bayern investiert 21 Millionen Euro. Die Ausstellungsfläche wird sich bis 2019 verdoppeln, um mit dem Besucheransturm mitzuhalten. Bei der Eröffnung 1999 war man von 40.000 Besuchern pro Jahr ausgegangen. Mittlerweile kommen 170.000 Menschen jährlich auf den Obersalzberg. "Nach dem Ausbau rechnen wir vorsichtig mit rund 200.000 Besuchern", sagt Keller.