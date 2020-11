Oberstufen ab nach Hause: Das tut allen weh

Dass die älteren Schüler zu Hause bleiben müssen, war bis zuletzt extrem umstritten.

Eine kleine Runde von Schülerinnen eines Gymnasiums in der Stadt feierte am vergangenen Samstag den 16. Geburtstag einer Freundin. Es sind Mädchen der Generation Greta: Interessiert an Umwelt- und Gesellschaftsfragen, verliebt in koreanische Boybands und sonst mit den Träumen und Problemen des Erwachsenwerdens beschäftigt. Dieses Geburtstagsfest war anders. Um Punkt 16.30 Uhr hockten die Sechstklässlerinnen gespannt vor einem Handy, um live die Regierungserklärung zu hören. Über den neuerlichen Lockdown für die Oberstufen jubelte keine. Im Gegenteil.

Schon die einwöchige Sperre der Oberstufenklassen durch die Salzburger Landespolitik war umstritten. Gefühlt verlieren die Kinder langsam ein ganzes Schuljahr, drücken viele Eltern es aus. Tatsächlich fallen viele Entscheidungen zurzeit im Modus einer lange andauernden Krisensituation. Jeden Donnerstag um 21 Uhr erhält Salzburg die aktuellsten Zahlen aus Wien, darüber brüten die Krisenstäbe dann oft noch bis in die Nacht hinein.

Zaunergasse wurde wegen einer Handvoll Fälle gesperrt

Die Nerven beginnen blank zu liegen. "Es gibt Akteure innerhalb der Beamtenschaft, die am liebsten alles zusperren würden", schildert ein Mitglied eines Krisenteams. So wurde das Gymnasium Zaunergasse wegen einer Handvoll Corona-Fälle im Lehrkörper durch das Gesundheitsamt geschlossen. Das seinerseits durch eine Infektion geschwächte Contact-Tracing der Stadt sah sich außerstande, die bis zu 350 Kontaktpersonen korrekt nachzuverfolgen.

Dass die Bildungsdirektion dann gleich alle Oberstufenklassen nach Hause schickte, schmeckte dem Unterrichtsministerium nicht. Man habe das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, sagt ein hoher Ministerialbeamter. "Es gab durchaus emotionale Telefonate mit dem Bildungsdirektor, der überzeugt war, Tabula rasa machen zu müssen. Wir wollten Zahlen, die diese Entscheidung belegen. Da hat man in Salzburg gewackelt", meint der Experte.

Verordnung beruhte auf epidemiologischen Daten

In der Bildungsdirektion bestreitet Eva-Maria Engelsberger von der Stabsstelle für Controlling dies: "Wir handeln evidenzbasiert und nicht willkürlich. Die Verordnung beruhte auf den epidemiologischen Daten der Corona-Kommission und dem Risiko der stark vernetzten Schülerströme zwischen der Stadt und den Bezirken." Die Eltern der 5a-Klasse im BG Zaunergasse versuchten, den Präsenzunterricht wenigstens ein Stück weit zu retten. Es gehe um "verträgliche Lösungen abseits von kompletten Schulschließungen und Homeschooling", schrieb Elternsprecherin Katerina Gerner in einem Brief an den Direktor. Etwa durch Gruppenunterricht, Unterricht mittels Livestream und Anwesenheitspflicht vor dem Rechner. Die Kritik der Eltern: "Wenn die Gesundheitsbehörde jedes Mal die Schule schließt, weil es vier positive Testungen gibt, können wir das heurige Schuljahr getrost vergessen. Hier wird unseren Kindern aktiv die Zukunft geraubt."

Die Schließung von Schulen habe sich nirgends auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt, erklärt Generalsekretär Martin Netzer vom Unterrichtsministerium. "Überall, wo das passiert ist, sehen wir nicht, dass die Infektionszahlen dramatisch runtergehen. Die kleinen Kinder sind kein Problem. Bei den 15- bis 19-Jährigen haben wir steilere Infektionsraten. Ja, die älteren Schüler sind problematischer. Wir sagen aber, sie wegzusperren macht es nicht besser." Politisch haben sich vorerst jedoch die Befürworter des Distance Learnings durchgesetzt.