Obertauern: Frau wehrte sich gegen Grapscher mit Ohrfeige

Mit einer Anzeige endete die Grapscherei eines 42-jährigen Steirers in Obertauern. Der Mann hatte wohl nicht mit der Wehrhaftigkeit seines Opfers gerechnet.

Kurz nach Mitternacht griff in einem Lokal in Obertauern ein 42-jähriger Steirer einer 26-jährigen Oberösterreicherin an das Gesäß.

Die Frau ließ sich das nicht gefallen, drehte sich um und verpasste dem Grapscher eine schallende Ohrfeige. Der Steirer griff der Frau daraufhin abermals an das Gesäß und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Dadurch wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Die Polizei nahm den Vorfall auf und wird den Mann bei der zuständigen Behörde anzeigen.

Auch in anderen Salzburger Gemeinden haben sich in der Nacht auf Sonntag Vorfälle ereignet.

In der Stadt Salzburg endete etwa eine Auseinandersetzung in einem Altstadtlokal mit Anzeigen wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung. Eine 29-jährige Halleinerin war gegen 2.40 Uhr von zwei Mitarbeitern des Sicherheitspersonals aus dem Lokal komplimentiert worden.

Auf dem Weg nach draußen wurde die Sache handgreiflich, nun wird ein 25-jähriger Security-Mann beschuldigt wird, "der Frau auf die Brüste gegriffen zu haben, nachdem sich diese zu Boden fallen ließ" (Polizeibericht).

Danach wäre die Frau aufgestanden und hätte dem 25-Jährigen einen Kopfstoß versetzt. Der Mann kam mit Verletzungen ins Unfallkrankenhaus Salzburg.

Kaprun: Lokalgast schlug Gegner Glas auf den Kopf

In Kaprun ist es in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal zu einem Streit unter mehreren Gästen gekommen.

Dabei schlug ein 21-jähriger Pinzgauer einem 19-jährigen Landsmann ein Glas auf den Kopf. Das Opfer erlitt eine stark blutende Schnittverletzung und musste ins Spital gebracht werden. Der Täter wird angezeigt. Laut Polizei ist noch unklar, was zur Auseinandersetzung geführt hat.

(APA)