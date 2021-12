Obertauern: Haslauer soll Barbetreiber mit Ortsquarantäne gedroht haben

In einer Aprés-Ski-Alm in Obertauern soll es vor etwa zehn Tagen so hoch hergegangen sein, dass sogar der Landeshauptmann persönlich einschritt: Das berichtete ORF Radio Salzburg am Mittwoch in den Frühnachrichten. Wilfried Haslauer habe einen persönlichen Appell und eine Warnung an den Barbetreiber gerichtet, sich an die Corona-Vorschriften zu halten, im schlimmsten Fall drohe sonst eine Ortsquarantäne für Obertauern.

SN/stefanie schenker In einer Bar in Obertauern soll es laut ORF-Bericht hoch hergegangen sein.