Obertauern ist schon weiß - Schnee auf vielen Bergen oberhalb von 1500 Metern

Auf vielen Bergen und in höher gelegenen Tälern Österreichs ist am Donnerstag oberhalb von etwa 1.500 bis 1.800 Meter Seehöhe Schnee gelegen - so natürlich auch im Land Salzburg wie etwa in Obertauern.

SN/www.bergfex.at/obertauern/webcams/c15475 So sah es am Donnerstag um 11 Uhr vormittag in Obertauern aus (im Vordergrund das Seekarhaus).