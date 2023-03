Obertauern: Skifahrer nach Kollision schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag stießen zwei Skifahrer am Kehrkopf zusammen. Einer wurde dabei schwer verletzt, der andere blieb ohne Blessuren, meldet die Polizei Salzburg.

Am Sonntagnachmittag kam es am Kehrkopf im Skigebiet von Obertauern zu einem Skiunfall mit zwei Personen. Ein 49-jähriger Deutscher und ein 52-jähriger Slowene fuhren in kurzen Carvingschwüngen die Piste hinunter und kollidierten miteinander. Der 52-jährige Slowene musste mit dem Skidoo talwärts zu einem ansässigen Arzt gebracht werden. Aufgrund der schweren Verletzungen, musste der Verletzte in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach überstellt werden. Nach derzeitigem Stand blieb der 49-jährige deutsche Staatsangehörige unverletzt.