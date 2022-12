Obertauern: Streit vor Schirmbar eskalierte

Offenbar nur mit Gewalt konnten zwei Türsteher nach der Sperrstunde drei deutsche Gäste aus einer Schirmbar in Obertauern bringen.

Laut Polizeiangaben kam es am 25. Dezember beim Zusperren einer Schirmbar in Obertauern zu einer Auseinandersetzung zwischen drei deutschen Staatsangehörigen und zwei Türstehern. Da die Gäste das Lokal nicht verlassen wollten, verwies der Türsteher die Gäste. Nachdem der Streit eskalierte, setzten die Türsteher offenbar einen Pfefferspray ein. Eine Person wurde laut Polizei dadurch an den Augen verletzt, eine weitere Person durch einen Schlag ins Gesicht durch den Türsteher.