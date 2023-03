Obertrum: Mehr Raum für Jugend-WG von "Rettet das Kind"

Der Verein "Rettet das Kind" renoviert sein ältestes Jugendwohnhaus am Land. Um die hohen Baukosten zu decken, sind Spenden notwendig. .

Es begann mit einem Riss in einer Stützmauer im Keller, der behoben werden sollte. Schlussendlich ist das sozialpädagogische Jugendwohnhaus "u-turn" in Obertrum runderneuert worden und von seiner Erscheinung nicht wiederzuerkennen. Lediglich die tragenden Grundmauern sind bestehen geblieben, Innenwände wie Außenfassade sind nun in Massivholz gefertigt. Das Haus bietet Fenster mit Blick zum See, Parkettböden und neue Freizeiträume. Der Außenbereich kann nun für Basketball, Tischtennis und andere Sportarten genutzt werden.

"Der Bau ist hochwertig und für die Zukunft gedacht", ...