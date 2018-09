ÖVP-Ortschef René Kuel will aus "persönlichen Gründen" nicht mehr antreten. Mattsee bekommt nach der Gemeinderatswahl im März 2019 einen neuen Bürgermeister. Der bisherige Ortschef René Kuel (ÖVP) tritt nicht …

Kultur

Sie heißt Domna Elisabetha, lebt in einem Roma-Dorf in Rumänien. Kurt Bauer traf die Frau, die nach dem Mord an ihrem Mann sechs Jahre im Gefängnis saß. Ihr erschütterndes Schicksal ist Teil seines neuesten …