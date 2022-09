Obertrumer Paar bringt Walnüsse zurück auf den Tisch

Dominik und Kerstin Fimberger sammeln und verwerten regionale Walnüsse. In Obertrum haben sie selbst über 300 Bäume angepflanzt.

Mehr als 90 Prozent der in Österreich konsumierten Walnüsse werden importiert. Geht es nach Dominik und Kerstin Fimberger aus Obertrum, müsste das nicht so sein. "Es gibt viele Walnussbäume in der Region. Oft wird aber nicht geerntet. Wie viel wir hierzulande selbst abdecken könnten, wenn alle irgendwo verstreut stehenden Bäume genutzt würden, ist schwierig zu sagen. Wir wollen jedenfalls so viele Nüsse wie möglich vom Boden zurück auf den Tisch bekommen", sagt Dominik Fimberger im FN-Gespräch.







...