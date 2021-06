Obertrumer Volksschüler meisterten Mobilitätsparcours

Lust auf Bewegung machen, das Gleichgewicht schulen und auf Gefahren aufmerksam machen: Das war Ziel einer Mobilitätsschulung an der VS Obertrum. Aber auch Werte kamen nicht zu kurz.

8000 Kinder haben Peter Egger und sein Team in den vergangenen 15 Jahren mit ihren Aktivitäten zur Persönlichkeitsbildung erreicht. "Wir wollen den Kindern die Kompetenz geben, im täglichen Leben zu bestehen", sagt Egger am Rande einer Mobilitätsschulung in Obertrum.

SN/sw/Strübler Hier war Geschicklichkeit gefragt. SN/sw/Strübler Auch einen Rollstuhl konnten die Mädchen und Buben ausprobieren.

Zusammen mit seinen langjährigen Mitstreitern Gerhard Rakuscha und Helmut Kreil - wie Egger selbst auch Lehrer - hat er für ...