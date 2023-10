Obmann des Hundevereins Seekirchen fährt zur Riesenschnauzer-Weltmeisterschaft

Der Lochener Reinhold Steingruber hofft auf einen Top-10-Platz mit seiner Riesenschnauzer-Dame Fiona.

Reinhold Steingruber mit Fiona auf dem Platz des ÖHV Seekirchen. Nicht nur Spürsinn, auch Gehorsam ist bei der Riesenschnauzer-WM Ende Oktober in Kärnten gefragt.

Er ist Hundetrainer, Obmann des Österreichischen Hundevereins (ÖHV) Seekirchen, und fährt Ende Oktober mit seiner Riesenschnauzerhündin Fiona zur ISPU-Weltmeisterschaft nach St. Veit an der Glan (Kärnten). Reinhold Steingruber (46) ist gebürtiger Salzburger und wohnt mittlerweile in Lochen. Seine "Spielwiese" ist seit 13 Jahren das Gelände des ÖHV in Seekirchen-Wimm.

Arbeit mit Hunden seit 20 Jahren

"Mit Hunden arbeite ich seit über 20 Jahren, habe viele Kurse und Seminare besucht. 2006 habe ich mich schließlich als Hundetrainer selbstständig gemacht. Ich arbeite unter anderem mit der Hundestaffel der Salzburger Polizei. Das Hauptgeschäft sind aber Leute, die Probleme mit ihren Hunden haben", so Steingruber, der zuvor im Personalleasing tätig war. Schon als Kind hatte er eine damals etwas "zu enge" Beziehung zu einem Hund, wie er schmunzelnd erzählt: "Meine Eltern haben sich einen Hund angeschafft, der bei mir im Bett geschlafen hat. Weil ich Pusteln im Gesicht bekommen habe, hat der Arzt geraten, den Hund wegzugeben." Diese Erfahrung hinderte ihn nicht, sich später einen eigenen Vierbeiner anzuschaffen. "Mein erster Hund war ein Dobermann-Rottweilermischling."

Aktuell kümmern sich Reinhold Steinberger und seine Frau Karin neben ihrer zweieinhalbjährigen Tochter Rebecca um vier Hunde - zwei Pinscher, einen Schäferhund und Riesenschnauzer Fiona. Für die verspielte Fiona ist es die erste WM, ihr Herrchen war schon vier Mal als Schutzhelfer dabei. Jetzt tritt er erstmals mit eigenem Tier an.