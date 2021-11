Obst pressen: Vom Hobby zum Vollerwerb

Äpfel und Birnen werden wieder eingekocht und gepresst. Auf dem Oberhaslachgut in Abtenau bekommen Kunden Saft aus ihrem eigenen Obst.

Die Oberhaslachbauern Brigitte und Matthias Buchegger haben im Herbst alle Hände voll zu tun. Aus nah und fern bringen Leute Äpfel, Birnen, Zwetschgen und Johannisbeeren. "Teilweise kommen Leute aus der Stadt Salzburg oder von noch weiter her", sagt Brigitte Buchegger. Denn es gibt kaum noch Möglichkeiten, das eigene Obst pressen zu lassen und den Saft mitzunehmen.

Peter Grünwald bringt seine Äpfel bereits seit 25 Jahren. Diese werden in der Waschanlage gewaschen, in der Mühle zerkleinert und in der ...