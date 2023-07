Obst- und Gartenbauverein startet neu durch

Als Beitrag zur Früherziehung in der heimischen Pflanzenkunde sieht der Obst- und Gartenbauverein Dorfgastein seine alljährliche Aktion mit Volksschülern der Abschlussklasse.

Der Obst- und Gartenbauverein hat sich neu aufgestellt und startet so in eine weitere 3-jährige Periode. Neue Obfrau des Vereins ist Veronika Berger, Schriftführerin Maria Fankhauser, Kassier Rudi Trauner - er ist gleichzeitig Obmann-Stellvertreter. Weiter Ausschussmitglieder bleiben Inge Schröder, Jaqueline Höllwart, Martin Reichholf sowie Brigitte Höllwart.

Mit großem Tatendrang begann der Verein seine Arbeit. Anfang Juli führte er gemeinsam mit der Abschlussklasse der 4. Volksschule zum bereits 48. Mal das "Baumsetzen" durch.

Das Dorf mit 250 Obst- und Nutzbäumen verschönert

"Wir sehen das als Beitrag zur Früherziehung in der heimischen Pflanzenkunde. Gerade jetzt gewinnt dieses Thema wieder an Relevanz", so die neu gewählte Obfrau. Mittlerweile wurde das Ortsbild mit rund 250 heimischen Obst- und Nutzbäumen verschönert. Neben verschiedenen Angeboten und Events für Kindergarten und Schulkindern, wie der "Tag des Apfels" oder gemeinsamen Bastelarbeiten von Erdäpfelpyramiden, bietet der Verein nützliche Angebote für das ganze Dorf.

So werden Baum- und Schnittkurse wie auch spannende Vorträge zu Garten und Beet veranstaltet. Der Obst- und Gartenbauverein wurde 1970 gegründet und zählt heute zirka 160 Mitglieder - teils aus ganz Gastein. Der Verein freut sich auf weitere Mitglieder von Dorfgastein bis Bad Gastein und damit auf eine mögliche Ausweitung der Angebote im gesamten Gasteinertal. Interessierte können sich bei Maria Fankhauser via E-Mail: fankhauser.maria82@gmail.com melden.