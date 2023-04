Obus kollidierte in der Stadt Salzburg mit Pkw

Drei Personen wurden bei der Kollision verletzt.

Am 22. April 2023 kam es laut Polizei am späten Nachmittag in der Stadt Salzburg, im Bereich Kreuzung Ignaz-Harrer-Straße und Gaswerkgasse zu einer Kollision zwischen einem Obus und einem Pkw. Durch das Bremsmanöver des Obus-Lenkers kamen demnach drei Fahrgäste zu Sturz und zogen sich leichte Verletzungen zu. Zwei der drei Verletzten wurden von der Rettung in das Uniklinikum Salzburg gebracht. Zum Unfallhergang sind laut Polizei weitere Erhebungen erforderlich.