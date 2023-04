Obus-Misere: Es fehlen 30 Fahrer

Der 15-Minuten-Takt bleibt vorerst: Viele Kunden ärgert diese "schleichende Verschlechterung" beim Bus-Angebot. Die Salzburg AG schiebt sie auf den Personalmangel. Der Betriebsrat warnt seit Langem vor Engpässen. Er sieht bessere Rahmenbedingungen als Chance, um an Busfahrer zu kommen.

Ursprünglich war der 15-Minuten-Takt nur für kurze Zeit geplant. Ein Zurück zum 10-Minuten-Takt rückt aber in weite Ferne.

Der öffentliche Verkehr in der Stadt Salzburg erhitzt in regelmäßigen Abständen die Gemüter. Zurzeit ist es der noch immer aktuelle "Winterfahrplan". Als solcher wurde die Änderung im Oktober "verkauft", die Obusse auf wichtigen Linien in der Stadt nur noch alle 15 Minuten statt im 10-Minuten-Takt fahren zu lassen.

Der Winter ist so gut wie vorbei, aber das schlechtere 15-Minuten-Intervall bleibt laut Salzburg AG . Als Grund wird jetzt der Personalmangel angeführt. Es gebe zu wenige Busfahrerinnen und Busfahrer.

...