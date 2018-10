Obuslenker: Interna ausplaudern verboten

Es bestehe kein Kündigungsschutz, warnen Betriebsräte in einem Schreiben.

Am 24. Oktober lädt die Salzburg AG zum "Obuslenker-Qualifying". Neue Obusfahrer werden händeringend gesucht. Die derzeit 250 im Dienst befindlichen Lenker sind, wie berichtet, viel zu wenig. Die umfangreiche Berichterstattung über die akuten Probleme im Betrieb - Museumsbusse mussten aushelfen, weil sich 18 Fahrzeuge in Revision befanden - bereiten nun offenbar Sorgen, ob sich wegen der Negativschlagzeilen neue Buslenker rekrutieren lassen. Das legt ein Schreiben von Betriebsräten nahe, das an die Kollegenschaft gerichtet ist. Demnach werde "das Unternehmen durch die Negativberichterstattung für potenzielle neue Kollegen unattraktiver und der Mangel an Fahrern zementiert". Auf dem Papier wird auf "Gespräche auf Augenhöhe und in gegenseitiger Wertschätzung" verwiesen.