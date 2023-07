Öamtc befreite in Anthering Schlange aus Motorraum

Das Tier war durch die Lüftungsschlitze gekrochen und verschwand im Motorraum. Die Fahrzeugbesitzerin rief den Öamtc zu Hilfe, der sogleich einen Schlangenexperten zurate zog und auf die Suche nach dem "Mitfahrer" ging.

Eine Fahrzeugbesitzerin aus Anthering bemerkte kürzlich kurz vor dem Losfahren mittem im Umzugsgeschehen bei ihrem Skoda Ocravia Kombi, wie sich eine rund ein Meter lange Schlange durch die Lüftungsschlitze schlängelte und im Motorraum verschwand. Die Frau rief den Öamtc an. Andreas Mitterecker und Martin Dorfinger machten sich daraufhin vom Öamtc-Stützpunkt Eugendorf auf den Weg.

Da nicht abzuschätzen war, um welche Schlangenart es sich handelt, wurde Tierarzt Nils Kley von der "Welt der Gifte" aus Bergheim kontaktiert. Kley war sofort bereit, zu helfen. "Die Schlange hatte sich zuerst unter einer Abdeckung oberhalb des Kühlers versteckt, und danach noch weiter in das Innere des Motorraums verkrochen", schildert Andreas Mitterecker. Nach diversen Zerlegungsarbeiten konnte die Schlange wieder gesichtet werden. Das Tier wurde in Zusammenarbeit mit dem Veterinär wohlauf aus dem Motorraum befreit.



Äskulapnatter wurde an Gewässer freigelassen

Bei der Schlange handelte es sich um eine junge Äskulapnatter, die ungiftig und wie alle heimischen Schlangenarten durch die FFH-Richtlinie und die jeweilige Rote Liste in den Bundesländern geschützt ist. Wie der Tierarzt erklärte, kommen Äskulapnattern in Österreich in allen Bundesländern außer Vorarlberg vor und bevorzugen Lebensräume an Flussufern und -tälern, Wäldern, Gebäuden, aber auch Weinbergen, Komposthaufen, Hecken und Obstgärten. Warum der "kaltblütige Besucher" den ungewöhnlichen Unterschlupf gewählt hat, war auch leicht erklärt: Schlangen suchen den Motorraum tatsächlich wegen der Wärme auf.

Die Fahrzeugbesitzerin war laut Öamtc froh, den ungewöhnlichen Mitfahrer bereits vor Fahrtbeginn entdeckt zu haben. Die Schlange wurde übrigens nach der Befreiungsaktion von Tierarzt Nils Kley mitgenommen und artgerecht in der Nähe eines Gewässers freigelassen.