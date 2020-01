Nach den Feiertagen waren am Dienstag viele Schwerfahrzeuge mit vereisten Planen unterwegs. Für Verkehrsteilnehmer eine große Gefahr.

"Es war nicht ungefährlich", berichteten am Dienstag in der Früh zahlreiche Autofahrer angesichts "fliegender" Eisplatten und -brocken auf Salzburgs Straßen. Die Eisbrocken stammten von Sattelschleppern und Lastwagen und hatten sich von der Oberseite der Planen meist in Kurven oder im ...