ÖAMTC-Pannenhelfer entdeckte in Bischofshofen kuriosen wie dreisten Diebstahl

Unbekannte Täter hatten bei Pkw eines Pongauers gekonnt den Katalysator herausgeschnitten.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz in Bischofshofen wurde am Dienstag ÖAMTC-Pannenhelfer Bernhard Gumpold beordert. Ein Pongauer war beunruhigt, weil sein Pkw beim Starten ohrenbetäubenden Lärm machte. Beim Blick unters Auto fand Gumpold rasch die Ursache: Dreiste Diebe hatten den Katalysator des Wagens - wohl mit Hilfe eines Rohrschneiders - feinsäuberlich herausgeschnitten. Der Wert eines Original-Katalysators liegt bei rund 600 Euro. "Einen Katalysator-Diebstahl hatten wir noch nie. Aber es ist schon vorgekommen, dass Partikelfilter ausgebaut und gestohlen wurden. Diese Filter haben bei Dieselfahrzeugen immerhin einen Wert von rund 900 Euro", so Gumpold. Der ÖAMTC-Techniker brachte das Kat-lose Auto in eine Werkstatt und riet dem Pongauer zur Anzeige.