ÖAMTC rechnet mit starkem Reiseverkehr Richtung Süden

Ein weiteres Stauwochenende steht bevor: Auf den üblichen Routen Richtung Süden ist mit teils großen Verzögerungen zu rechnen. Samstagfrüh war die Lage noch verhältnismäßig entspannt.

ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler ist seit den frühen Morgenstunden mit dem Motorrad auf der Tauernautobahn unterwegs. Vorerst war die Lage entspannt, berichtet er den SN: "Bis zum Knoten Pongau war der Verkehr in der Früh sehr flüssig, es gab keine Behinderungen, auch nicht bei den Baustellen. Das wird sich aber sicher ändern. Es ist zu erwarten, dass im Tagesverlauf noch einige Urlauber nachkommen."

SN/öamtc Herbert Thaler vom ÖAMTC ist mit dem Motorrad auf den üblichen Staustrecken unterwegs.

An diesem Wochenende beginnen in den Niederlanden sowie in einigen deutschen Bundesländern die Ferien. Aktuelle Verkehrsinformationen finden Sie hier.