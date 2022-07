ÖAMTC: Starker Reiseverkehr Richtung Süden

Ein weiteres Stauwochenende steht bevor: Auf den üblichen Routen Richtung Süden ist mit teils großen Verzögerungen zu rechnen.

In den Morgenstunden waren Österreichs Straßen am Samstag von Blechlawinen großteils noch verschont geblieben. Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen im Kroislerwandtunnel (A10) verursachte kurz nach 8 Uhr den ersten langen Stau - über zehn Kilometer und eine Wartezeit bis zu zwei Stunden, berichtete der ÖAMTC. Ähnlich war die Situation vor dem Karawankentunnel. Aufgrund eines technischen Gebrechens wurde die A11 für über eine Stunde gesperrt - zehn Kilometer Stau.

Auf der Tauern Autobahn (A10) wurde gegen 5.30 Uhr vor dem Ofenauer Tunnel zwar Blockabfertigung verhängt, diese aber schon zwei Stunden später wieder aufgehoben. Zu langen Verzögerungen kam es in den Morgenstunden nur an den slowenisch-kroatischen Grenzen und am Autobahnring rund um Zagreb. Zeitverluste an die zwei Stunden mussten dort in Kauf genommen werden.

In Tirol durften sich die Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Brenner Autobahn (A13) zwischen Patsch und Schönberg in Geduld üben, sowie abschnittsweise auf der Fernpass Straße (B179) zwischen Biberwier und Nassereith. Mit einer Entspannung der Situation rechnete der Club erst gegen 15:00 Uhr.

ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler ist seit den frühen Morgenstunden mit dem Motorrad auf der Tauernautobahn unterwegs. Auch er bestätigte, dass die Lage vorerst entspannt sei, berichtet er den SN: "Bis zum Knoten Pongau war der Verkehr in der Früh sehr flüssig, es gab keine Behinderungen, auch nicht bei den Baustellen." Es sei jedoch zu erwarten, "dass im Tagesverlauf noch einige Urlauber nachkommen". Um die Mittagszeit gab es bereits Verzögerungen zwischen dem Grenzübergang Walserberg und Hallein.

SN/öamtc Herbert Thaler vom ÖAMTC ist mit dem Motorrad auf den üblichen Staustrecken unterwegs.

An diesem Wochenende beginnen in den Niederlanden sowie in einigen deutschen Bundesländern die Ferien. Auch mit starkem Rückreiseverkehr, insbesondere am Sonntag, ist zu rechnen. Alle aktuellen Verkehrsinformationen finden Sie hier.