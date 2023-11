Öamtc warnt: Staugefahr auf Tauernautobahn wegen Ski-Openings in Salzburg

Die ersten Ski-Openings stehen vor der Tür: Mit dem kommenden Wochenende startet die Skisaison in vielen Regionen in Salzburg. Der Öamtc warnt vor Staugefahr im Bereich der Tunnelbaustellen auf der Tauernautobahn.

Zahlreiche Tages- und Urlaubsgäste werden schon an diesem Wochenende auf der Tauern Autobahn (A10) unterwegs sein und das verschärft die Lage: Seit September verzeichnet der ÖAMTC immer wieder Staus wegen der Tunnelsanierungsarbeiten auf der A10 zwischen Golling (Tennengau) und Werfen (Pongau).

Am Freitag sperren etwa die Liftanlagen in Zauchensee, Flachau, Wagrain und St. Johann auf, ebenso jene auf dem Stubnerkogel und auf der Schlossalm (Gasteinertal). Die Schmittenhöhebahnen (Zell am See) planen ebenfalls den Saisonstart am Freitag. Bereits in Betrieb befinden sich das Gletscherskigebiet in Kaprun sowie rund die Hälfte der Anlagen in Obertauern.

Der Verkehr wird auf einer Länge von rund 14 Kilometern einstreifig im Gegenverkehr geführt. Konkret betroffen sind der Ofenauer- und Hieflertunnel und die Tunnelkette Werfen bestehend aus Brentenberg-, Zetzenberg- und Helbersbergtunnel.

Wie sich in den vergangenen Wochen bereits gezeigt hat, stellt die Baustelle die Autofahrer immer wieder vor eine Geduldsprobe. Mit dem Start in die Skisaison sollten besonders an den Wochenenden Verzögerungen eingeplant werden, warnen die ÖAMTC-Fachleute. Auch wenn der Verkehr fließt, kann ein defektes Fahrzeug oder ein Unfall bei starkem Verkehrsaufkommen innerhalb kurzer Zeit zu kilometerlangen Staus führen. Widrige Wetterbedingungen können ebenfalls Behinderungen verursachen.

Der ÖAMTC empfiehlt, sich rechtzeitig vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrssituation zu informieren.