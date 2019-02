ÖBB-Arbeiten rund um Hauptbahnhof

Es ist eines der größten Vorhaben der ÖBB in diesem Jahr: Im August und September wird auf der Nordseite des Hauptbahnhofs die neue Wienerdammbrücke eingebaut.

Elisabethvorstadt. "Mit der neuen Brücke wird auch der Lärmschutz verbessert", sagt ÖBB-Projektleiter Christian Höss. Genaue Informationen über die zu erwartenden Behinderungen im Zugverkehr werden rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten publik gemacht. An der Nordseite des Bahnhofs werden zum selben Zeitpunkt Gleisanlagen erneuert. Modernisiert wird heuer das nur wenige Jahre alte Reisecenter der ÖBB am Salzburger Hauptbahnhof. Es handelt sich dabei um eine österreichweite Umstellung. "Das Reisebüro erhält im Zuge dessen einen attraktiveren Standort direkt am Gang", sagt Helmut Windhager, Regionalleiter für Streckenmanagement und Anlagenentwicklung.