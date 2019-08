ÖBB-Railjets halten am Samstag nicht in Neumarkt-Köstendorf

Grund ist die Aufnahme eines neuen Stellwerkes in Linz. Der Nah- und Regionalverkehr fährt planmäßig.

Die ÖBB haben am Hauptbahnhof in Linz ein neues Stellwerk errichtet, das ivon Freitag, 9., bis Sonntag, 18. August, ins Netz aufgenommen wird. Für diese Inbetriebnahme gibt es auf der Weststrecke am kommenden Samstag, 10. August, eine Einschränkung: Railjet-Züge können aufgrund der Arbeiten in Neumarkt-Köstendorf nicht halten. Reisende, die den Railjet ab Neumarkt-Köstendorf nutzen wollen, müssen auf Nah- und Regionalverkehrszüge umsteigen um

die Railjet-Verbindungen ab Salzburg Hauptbahnhof oder Vöcklabruck nutzen.

Für viergleisigen Ausbau notwendig

Die Einschränkungen seien laut ÖBB nötig, weil das neue elektronische Stellwerk am

Hauptbahnhof Linz ins Netz eingebunden wird. Damit werde es möglich, den stetig wachsenden Zugverkehr auf der Weststrecke im Großraum Linz weiterhin abwickeln zu können. Fahrgäste profitieren den ÖBB zufolge von pünktlicheren Zügen und Echtzeit-Informationen zu den Zügen. Die neue Anlage diene zugleich als Basis für den viergleisigen Ausbau der Weststrecke Richtung Salzburg.



Weitere Einschränkungen im Flachgau

Vom 19. August bis 8. September werden auf der Weststrecke im Flachgau Arbeiten durchgeführt. In diesem Zeitraum wird es ebenfalls zu Einschränkungen im Nah-, Regional- und Fernverkehr kommen. Die ÖBB empfehlen, sich rechtzeitig vor Fahrtantritt über die gewünschte Verbindung online unter oebb.at, mittels SCOTTY mobil oder telefonisch beim ÖBB-Kundenservice unter 05-1717 zu informieren.

Quelle: SN