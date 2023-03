ÖBB-Tauerntunnel zwischen Bad Gastein und Mallnitz wird gesperrt

Wegen "dringender und unaufschiebbarer Instandhaltungsarbeiten" wird der ÖBB-Tauerntunnel wie angekündigt zwischen Kärnten und Salzburg für einen Monat gesperrt. Die große Sanierung folgt noch.

Das Nordportal des Bahntunnels in Böckstein.

Wie die ÖBB am Mittwoch mitteilten, gilt die Sperre von 12. April bis 17. Mai 2023. Sowohl Personenfernverkehr als auch Güterverkehr werden großräumig umgeleitet, die Autoschleuse Tauernbahn verkehrt in diesem Zeitraum ebenfalls nicht.

Zwischen Bad Gastein und Mallnitz-Obervellach wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auf der Nordseite bedienen die Fernverkehrszüge weiterhin die Halte Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein, auf der Südrampe wird Mallnitz-Obervellach weiterhin angefahren. Zusätzlich kommt es in diesem Zeitraum zu Fahrplanänderungen: Fernverkehrszüge von Klagenfurt in Richtung Salzburg haben eine um bis 30 Minuten vorverlegte Abfahrtszeit. In der Gegenrichtung muss mit einer verspäteten Ankunftszeit von mindestens 30 Minuten gerechnet werden.

Acht Monate Sperre ab Herbst 2024

Eine der zentralen österreichischen Bahnverbindungen über die Alpen wird ab Herbst 2024 für acht Monate komplett gesperrt. Der 113 Jahre alte Tauerntunnel zwischen Salzburg und Kärnten muss dringend modernisiert werden. Wie ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel im Oktober des Vorjahres erklärte, werden von 18. November 2024 bis zum 13. Juli 2025 weder Güter- noch Personenzüge fahren. Für Pendler und Schüler bedeutet die Sperre großräumige und zeitraubende Umwege.

"Die Arbeiten sind notwendig, um weiter einen sicheren und entsprechend effizienten Bahnverkehr durchführen zu können", sagte Zernatto-Peschel zur APA. Weil es immer wieder zu Wassereinbrüchen komme, müsse die Tunnelinnenschale saniert werden. Auch an den Portalen seien Bauarbeiten notwendig, dazu werde die Sicherungstechnik erneuert. Ein eingleisiger Betrieb sei während der Modernisierung nicht möglich.

"Die Details zu Schienenersatzverkehren und geänderten Zugführungen sind noch in Planung und Ausarbeitung. Wir werden aber zeitgerecht und umfassend darüber informieren." Die ÖBB würden dazu in engem Austausch mit den Gemeinden entlang der Zulaufstrecken auf Kärntner und Salzburger Seite stehen.

Für Pendler durch die Tauernschleuse mit der Autoverladung zwischen Mallnitz und Böckstein bei Bad Gastein bedeutet die Sperre gut zwei Stunden Autofahrt statt elf Minuten Zugfahrt durch den Tunnel. Der einzigen anderen Wege von Kärnten nach Salzburg führen über den Autobahn-Tauerntunnel an der A10 oder über Osttirol über den Felbertauern. Die Großglockner Hochalpenstraße ist von Herbst bis Anfang Mai gesperrt.