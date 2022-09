Öffentliche Klos an der Salzach: Es heißt bitte warten

Stadträtin Berthold: Altstadtkommission bewilligt keine mobilen Trockentoiletten am Salzachufer.

Die Salzachufer sind und bleiben ein Un-Ort der Stadtpolitik - da können die Jungen die Wiesen und Sandbänke am Stadtfluss jeden Sommer noch so gerne okkupieren und (mangels anderer Treffpunkte) in Scharen aufsuchen.

Zehn mobile Toiletten sollten heuer entlang der Kais aufgestellt werden. Dies hatte die grüne Stadträtin Martina Berthold bereits im April angekündigt. Doch es zogen das Frühjahr und der Sommer ins Land und kein stilles Örtchen wurde am Ufer der Salzach gesehen. Dabei fehlten öffentliche WCs ...