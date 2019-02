Öffi-Zentrum in Bischofshofen wird umgebaut

Mobilitätszentrale im Pongau ist wegen der Modernisierung in der Zeit von 4. bis 15. März geschlossen.

Im März 2001 eröffnete "mobilito", die Mobilitätszentrale der 25 Pongauer Gemeinden, gemeinsam mit dem Personenverkehr der ÖBB eines der modernsten Öffi-Kundenzentren Österreichs am Bahnhof Bischofshofen. Stolz blickt das Team rund um Geschäftsführer Stephan Maurer auf 18 erfolgreiche Jahre zurück. Es konnte den Umsatz der Mobilitätszentrale in dieser Zeit fast verdreifachen.

Im vergangenen Jahr hat die Pongauer Mobilitätszentrale von den ÖBB auch das Reisebüro am Bahnhof übernommen. Dieses bietet den Kunden Bahn-Pauschalreisen zu günstigen Konditionen an.

"Nach ziemlich genau 18 Jahren ist die Einrichtung abgenutzt und muss dringend erneuert werden, die technische Ausstattung und die EDV sind nicht mehr am Stand der Zeit", erklärt betont Geschäftsführer Stephan Maurer.

Gemeinsam mit den ÖBB wurde ein Planungsprozess durchgeführt und die Mobilitätszentrale, die übrigens die erste seiner Art in Österreich war, wird auf einen modernen Stand gebracht. Am 4. März beginnen die Bauarbeiten. "Die ÖBB werden rund 160.000 Euro in die Neugestaltung investieren", freut sich Maurer auf die neue Einrichtung und das neue Design des Kundenzentrums.

Durch den Umbau ist das Kundenzentrum im März für elf Tage geschlossen. In der Bahnhofshalle steht das Team von mobilito und den ÖBB für Informationen und Auskünfte sowie Hilfestellungen am Ticketautomaten zur Seite.

Anzeige

Das Bahnhofsreisebüro bleibt in dieser Zeit gänzlich geschlossen.

Eine neue Einrichtung mit modernen und barrierefreien Kundenschaltern, Sitzgelegenheiten, Ladestationen für Mobiltelefone, größere Monitore für ÖV-Information, Videowalls und vieles mehr werde die neu gestaltete Mobilitätszentrale ab Samstag, den 16. März 2019 bieten können.

Quelle: SN