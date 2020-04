Öffis in Salzburg fahren ab 11. Mai wieder in Vollbetrieb

Bis 11. Mai gibt es noch reduzierte Fahrpläne, dann soll das Angebot für Fahrgäste wieder wie üblich vorhanden sein. Das betrifft den Obus in der Stadt, aber auch die S-Bahnen, die Regionalbusse, die Lokalbahn und Pinzgaubahn. Schutzmasken sind verpflichtend zu tragen.

Die meisten Linien sind in den vergangenen Wochen nur reduziert im Einsatz gewesen - in der Stadt Salzburg etwa verkehrten die Obusse nur noch im 30-Minuten-Takt. Das Fahrplanangebot im öffentlichen Verkehr wird im Mai aber wieder hochgefahren. "In Abstimmung mit dem Bund und anderen Bundesländern wird das Fahrplanangebot im Salzburger Verkehrsverbund am 11. Mai wieder den Vollbetrieb aufnehmen", sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll. "Das Hochfahren auf Vollbetrieb umfasst den gesamten öffentlichen Linienverkehr - S-Bahnen der ÖBB, Salzburger Lokalbahn, Regionalbusse, Obusse und sonstige städtischen Busse sowie die Pinzgauer Lokalbahn. Nur bei grenzüberschreitenden Verbindungen von und nach Deutschland kann es auch weiterhin zu Einschränkungen kommen", sagt Allegra Frommer, Geschäftsführerin des Salzburger Verkehrsverbundes.



Bis zum 11. Mai bleiben die Fahrpläne im "Corona-Modus". Einzelne Verbindungen werden jedoch ab 4. Mai verstärkt geführt. Die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist nach wie vor verpflichtend. Neben industriell gefertigten Nasen-Mund-Schutzmasken können auch selbstgefertigte Stoffmasken, Tücher oder Schals verwendet werden.

Bei allen Bussen bleiben die vorderen Türe zum Schutz des Lenkpersonals noch geschlossen. Der Ticketkauf beim Buslenker ist nicht möglich. Fahrscheine sollen über Fahrkartenautomaten, die Service-Center oder über Apps am Handy gekauft werden. Für den Stadtverkehr können auch Vorverkaufstickets in Trafiken gekauft werden



Quelle: SN