Öffnungen mit 19. Mai: Salzburg bereitet sich auf Coronatest-Ansturm vor

Die Teststraßen des Roten Kreuzes werden sukzessive umgestellt. Künftig soll es überwachte Selbsttests in Teststraßen, angeleitete Selbsttests in jeder Gemeinde und als dritte Möglichkeit die Wohnzimmertests geben. Das Land rechnet mit 630.000 Coronatests pro Woche bzw. 90.000 Tests am Tag.

Im Salzburger Landtag wurde am Mittwoch auf Vorschlag der SPÖ debattiert, ob und wenn ja welchen Plan Salzburg für die Öffnungsschritte ab 19. Mai hat. SPÖ-Abgeordneter Markus Maurer sprach davon, dass sich Salzburg vorbereiten und gleichzeitig auch den Herbst schon im Fokus haben müsse, weil eine weitere Welle möglich sei. Für das Ende des Lockdowns mit 19. Mai fordert die SPÖ, dass es etwa auch Verstärkerbusse für Schüler und zusätzliche Garnituren für die Lokalbahn geben müsse. Auch Luftreiniger in Schulen ...