ÖGB Salzburg zum Frauentag: Diskriminierung weiter bekämpfen

2018 sei in Hinblick auf den Internationalen Frauentag morgen, Donnerstag, ein ganz besonderes Jahr, so der ÖGB Salzburg: Vor 100 Jahren wurde in Österreich das Frauenwahlrecht hart erkämpft. Dennoch ist eine gänzliche Gleichstellung in allen Lebensbereichen leider immer noch nicht erreicht.

In Bezug auf das Einkommen würden Frauen im Schnitt immer noch 21,7 Prozent weniger als Männer verdienen, so der ÖGB Salzburg in seiner Aussendung. "Und ein Aspekt, der häufig immer noch nicht berücksichtigt wird, ist die Tatsache, dass Frauen einen Großteil der nicht bezahlten Arbeit leisten", betont ÖGB-Frauenvorsitzende Petra Berger-Ratley. Bis zur vollkommenen Gleichberechtigung sei es daher noch ein großer Schritt.

"Unsere Aufgabe ist es, nicht nur am Frauentag auf diese Ungerechtigkeiten hinzuweisen, sondern hart erkämpfte Frauenrechte am Arbeitsplatz und darüber hinaus zu verteidigen", ergänzt der Salzburger ÖGB-Vorsitzende Peter Eder.





Leistbare Kinderbetreuung ausbauen

Die Digitalisierung habe längst alle Branchen erreicht. Gerade in frauendominierten Branchen wie etwa im Handel oder auch Bankwesen seien Veränderungen unübersehbar. "Damit Frauen ebenso wie Männer zukünftig beruflich am Ball bleiben und von Aus- und Weiterbildungen profitieren können, ist der Ausbau einer flächendeckenden und leistbaren Kinderbetreuung eine Grundvoraussetzung", sagt ÖGB-Frauensekretärin Sarah Nelwek. Vor allem in ländlichen Regionen werde dies zunehmend wichtiger, um Vollzeiterwerbstätigkeit zu ermöglichen. In Zukunft müssten daher beide Geschlechter vom zunehmenden Einsatz digitaler Technologien in der Arbeitswelt profitieren.



"Gleiche Chancen am Arbeitsmarkt und eine gerechte Verteilung der Einkommen dürfen nicht nur leere Worthülsen bleiben, sondern sind seit Jahren Forderungen der ÖGB-Frauen", bekräftigt ÖGB-Landesgeschäftsführerin Heidi Hirschbichler. Studien verdeutlichen, dass Frauen aufgrund fehlender Kinderbetreuungsmöglichkeiten häufig nur einer Teilzeitarbeit nachgehen können. Was es dringend brauche, sei nicht nur der gleiche Stundenlohn für Vollzeit- und Teilzeitarbeitskräfte, sondern auch eine "innerbetriebliche Offenlegung aller Gehälter wäre ein Schritt in die richtige Richtung", ergänzt Frauenvorsitzende Berger-Ratley.





Frauen zu ihren Rechten verhelfen

Zur Tatsache, dass Frauen oft nicht entsprechend ihrer Qualifizierung und ihrer Vorkenntnisse bezahlt werden und immer noch nicht dieselben Chancen am Arbeitsmarkt vorfinden, findet ÖGB-Chef Peter Eder klar Worte: "Unsere Aufgabe ist es, Frauen zu den Rechten, die ihnen zustehen, zu verhelfen und durch unser Engagement zur Verbesserung der Situation beizutragen."



(SN)